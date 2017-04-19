Радарные станции NASA получили первые снимки крупного астероида 2014 JO25, который сблизится с Землей в ночью на 20 апреля.

Астероид по форме оказался похож на "гантелю" или "сапожок", передает РИА "Новости". Это роднит его с кометой Чурюмова-Герасименко, которую изучал зонд "Розетта" до сентября 2016 года. Как и комета,небесное тело возникло в результате столкновения двух менее крупных астероидов. Диаметр более крупного "полушария" 2014 JO25 составляет 620 метров, а размеры второй половины пока не определены.

Отметим, астероид был открыт в 2014 году. По разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километра. По некоторым данным, в ночь на 20 апреля он пролетит на расстоянии в 4,6 дистанций между Луной и Землей (1,77 миллиона километров), от поверхности нашей планеты на пути к Солнцу.

Небесное тело будет двигаться с рекордно высокой скоростью для астероида.