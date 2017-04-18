Доверие к соседям помогает принимать правильные финансовые решения

Люди, которые уверены, что получат помощь в сложной ситуации, принимают более выгодные в долгосрочной перспективе финансовые решения. К такому выводу пришли исследователи из Стэнфордского университета. По их словам, даже при очень низком уровне дохода человек имеет шанс повысить своё благосостояние, если ему есть, на кого опереться. RT рассказывает, как учёные предлагают организовывать жизнь в небольших сообществах, чтобы повысить уровень благосостояния живущих там людей.

Изучая отношение к деньгам среди бедных слоёв населения психологи и социологи давно отмечали, что такие люди реже богатых принимают решения, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Так, они скорее предпочтут получить сравнительно небольшую выгоду в ближайшее время и проигнорируют возможность увеличить свой капитал спустя более длительный срок.

Учёные из Стэнфорда, учитывая результаты предыдущих исследований коллег, решили выяснить, влияет ли на принятие решений окружение, в котором живут люди с ограниченными финансовыми возможностями. Оказалось, что чем увереннее человек в том, что ему помогут в сложной ситуации, тем больше он склоняется в пользу выгодных в долгосрочной перспективе трат. Бремя решений

Довольно редко бедные люди думают о том, чтобы потратить деньги на образование, вложить их куда-нибудь или поучаствовать в общественной инициативе, которая может принести им пользу в будущем. Это приводит к тому, что люди с малым доходом снижают собственные шансы вырваться из бедности.

Исследователи подчёркивают, что дело тут не в неумении принимать удачные решения. Если учесть, что выбор, на что потратить деньги, нужно делать здесь и сейчас, то у небогатых людей по сравнению с состоятельными свободы несколько меньше: ежедневные нужды оплачивать надо, а дополнительные средств взять неоткуда.

Кроме того, уверенности в том, что долгосрочные вложения оправдаются и принесут прибыль, у бедняков нет. С этой точки зрения решение, которое быстро приведёт к получению финансовой выгоды, рациональнее, даже если в перспективе оно принесёт больше вреда. Довольно ярко такую логику демонстрируют краткосрочные займы, которые выдаются под высокие проценты.

Когда не на кого понадеяться

Американские исследователи решили выяснить, есть ли факторы, которые способны изменить принципы, по которым небогатые люди распоряжаются своими финансами.

Первый этап исследования проводился с участием почти 650 добровольцев из США с разным уровнем дохода. При помощи анкет, в которых содержались вопросы об уровне дохода, приоритетах при трате денег и об окружении, в котором живёт человек, учёные определили наиболее значимый фактор.

Как выяснилось, ближайшие соседи вплоть до небольшого сообщества — района или не очень крупного города — действительно могут изменить принцип принятия финансовых решений небогатыми людьми. Это происходит за счёт определённой степени уверенности в окружающих.

Если житель небогатого района не уверен, что ему помогут в сложной ситуации, он в целом принимает довольно невыгодные решения.

Когда же человек, стеснённый в средствах, знает, что его знакомые готовы оказать ему поддержку, он может пожертвовать сиюминутным приобретением в пользу отдалённой по времени выгоды.

Как воспитать доверие

Учёные пошли дальше и решили выяснить, как развить доверие человека к соседям и стимулировать его к принятию выгодных решений, рассчитанных на долгосрочную перспективу.

Этап исследования, посвящённый ответу на этот вопрос, был проведён в Бангладеш в сотрудничестве с местной некоммерческой общественной организацией BRAC. Её сотрудники в течение двух лет помогали жителям 61 областного района с обращениями за помощью в местные социальные службы.

Контрольной группой стали жители других 60 районов, где никаких изменений в общении с социальными службами не произошло.

Опыт показал, что в первом случае уверенность местных жителей в том, что они не останутся один на один со сложной финансовой ситуацией, возросла. Эти люди начали в большей степени задумываться о долгосрочных результатах своих финансовых решений.

Насильно привить человеку доверие к окружающему миру и тому сообществу, в котором он живет, было бы невозможно, отмечают исследователи. Однако такое доверие можно взрастить. По их словам, власти небольших населённых пунктов могут обращаться к населению при решении важных для города вопросов. Такое вполне естественное и конструктивное общение опосредованно повлияет на отношения внутри сообщества и повысит доверие к нему каждого отдельного жителя. Это, в свою очередь, поможет людям принимать рациональные в долгосрочной перспективе финансовые решения, а в конечном счёте — и повышать своё благосостояние.