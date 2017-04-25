Российские ученые выделили штаммы нового вида боррелиоза

По данным Роспотребнадзора , в этом году отмечена аномально ранняя активность клещей. С жалобами на укусы к врачам обратились уже более 3 тыс. человек. Помимо известных опасных инфекций, переносимых клещами, российские ученые первыми размножили на питательной среде новый возбудитель боррелиоза. О том, чем грозит россиянам боррелия Миямото и как часто новое заболевание встречается в нашей стране, «Известям» рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов

— В чем суть и важность вашего открытия?

— Ранее неизвестную спирохету-боррелию открыли в Японии в клещах в 1995 году. В 2001-м ее обнаружили в США и на границе Германии и Франции. Наша лаборатория начала заниматься этой темой 14 лет назад, с 2015 года наши исследования поддерживаются грантом Российского научного фонда. В 2002 году в российских клещах мы обнаружили боррелию Миямото и с тех пор постоянно находим ее на всей территории России: она есть в Хабаровске, Иркутске, Барнауле и далее — до Курска, Ставрополя и Архангельска. Также мы первыми, в 2003 году, обнаружили ее в больном человеке и за последние годы серьезно продвинулись в исследовании.

Есть определенные требования, которые нужно соблюдать, заявляя об открытии новой инфекции. Одно из них — предъявление учеными нового возбудителя. Если вы его нашли, то должны поймать, вырастить на чашке Петри или питательном бульоне, охарактеризовать, написать этикетку с названием и положить в холодильник, чтобы потом его можно было размножать в искусственных условиях. С новым возбудителем боррелиоза мы это сделали в прошлом году. Он в банке сидит, хвостом бьет.

Это результат совместной работы с голландскими коллегами — они придумали среду, на которой можно выращивать микроб. Потом его в экспериментальных условиях поместили в пробирку с кровью здорового человека, уже оттуда извлекли и пересеяли в баночки. Отработав методику, мы применили ее в жизни: летом прошлого года мы высеяли шесть штаммов из крови реальных пациентов, заболевших после присасывания клеща в Екатеринбурге и Ижевске. Пока такие клинические штаммы есть только в России.

— А в чем отличие нового возбудителя боррелиоза от ранее известного?

— Во всех учебниках написано, что основной признак боррелиоза, который вызывается ранее открытой спирохетой Borrelia burgdorferi (боррелией Бургдорфа), вызывающей болезнь Лайма, — мигрирующая эритема — красные пятна на теле. Но у половины российских больных никакой мигрирующей эритемы нет. Врачи при этом ставят диагноз либо «клещевой энцефалит в лихорадочной форме», либо «иксодовый клещевой боррелиоз в безэритемной форме». И неправильно лечат таких пациентов.

В ижевской же инфекционной больнице мы стали брать кровь у людей с этим диагнозом и увидели: если эритемы нет, то это не Borrelia burgdorferi. Это оказался микроб, который японцы нашли еще в 1995 году и назвали Borrelia miyamotoi — боррелия Миямото. Сейчас мы детально описали клинику этой инфекции: симптомы, развитие.

— И какие симптомы у новой разновидности боррелиоза?

— У человека держится высокая температура (40,5–41 градус) несколько дней. Тошнота, рвота, боли в мышцах, головные боли, боли в суставах. У половины больных начинаются нарушения функций различных органов. Хуже начинает работать печень, почки. Клинически похоже на грипп, ОРЗ или отравление. Можно даже перепутать. Но, как правило, известно о недавнем нападении клеща и видно место присасывания.

— Как часто встречается новый возбудитель боррелиоза?

— В России, особенно в Сибири, им заражено до 10% клещей. Среди пациентов, заразившихся боррелиозом после присасывания клеща, у половины — болезнь Лайма с мигрирующей эритемой, у другой половины — безэритемная форма, вызванная новым возбудителем.

Однако врачи, увидев укус, могут начать лечить пациента от клещевого энцефалита: антибиотиков не давать (а давать их надо), назначить антиклещевой иммуноглобулин. Врачи начнут лечить вирусное заболевание, а не бактериальное. Об этом мы много говорили на IX Международной конференции «Молекулярная диагностика-2017», которая проходит раз в три года. Эту проблему озвучивали ученые, работающие над последними достижениями и перспективами молекулярно-биологических технологий. Нужна правильная диагностика на начальном этапе: первым делом при поступлении больного нужно взять анализ крови и определить возбудитель заболевания: боррелию Миямото, вирус клещевого энцефалита или иные микробы и вирусы.

— Сколько заболевших новым видом боррелиоза за время исследования?

— Только в Екатеринбурге и Ижевске за время исследования примерно у 350 человек в крови мы обнаруживали боррелию Миямото.

— А как изменился «клещевой сезон» за последние десятилетия?

— Если раньше от клещей страдали в основном в лесах, то сейчас это стало городским бедствием. Сегодня в парке можно запросто подхватить клещевой боррелиоз. А выжечь всё антиклещевыми препаратами невозможно. От клещей масштабно и регулярно обрабатывают только детские летние лагеря и санатории.

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