В Германии объяснили, почему можно есть после шести вечера

Сотрудники Медицинской клиники эндокринологии и обмена веществ в Берлине опровергли миф о пользе отказа от еды после 18.00 для фигуры, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Ученые отмечают, что, несмотря на то что вечером еда менее полезная, полный отказ от нее не помогает избавиться от лишних килограммов.

К таким выводам специалисты пришли после изучения результатов исследования Королевского колледжа в Лондоне, в котором принимали участие люди от 4 до 18 лет. В ходе эксперимента выяснилось, что у добровольцев, которые ели после 18.00, не наблюдался риск возникновения ожирения.

Однако для того, чтобы быть в безупречной форме, ученые советуют есть в первой половине дня, а вечером перекусывать чем-то менее калорийным.