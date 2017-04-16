Ученые назвали язык запахов самым ходовым в мире

Язык запахов стал самым распространенным в мире. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландского института экологии. Результаты анализов бактерий и грибов опубликованы в журнале Scientific Reports.

Специалисты установили, что большая часть микроорганизмов общается именно на языке запахов. Этому способствуют природные явления. Многие растения в период опыления отдают сильные запахи. Некоторые из них приятны для человека, другие совершенно отвратительны.

Запах растений манит насекомых, они переносят между ними пыльцу, тем самым оплодотворяя их.

По мнению ученых, запах гниения стало ярким примером общения бактерий. Он усиливается в момент, когда бактерии попадают в плоть животного или человека. Тогда начинается разложение тканей, а характерная вонь приманивает уже другие микрооргазимы. Исследователи рассказали, что посредством запахов они даже могут общаться с грибами.

У каждой живой ткани есть определенные гены, отвечающие как за выделение запахов, так и их восприятие. Это связано с тем, что в организме есть особые рецепторы.

Такая теория лежит в основе диагностики болезней по запаху пота.

На прошлой неделе ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, чем пахнут старые книги. В ходе одного из экспериментов посетителям библиотеки дали понюхать книгу 1928 года выпуска. Большинство участников отметили шоколадные и кофейные нотки, а некоторые сказали, что книга пахнет рыбой, нафталином и даже грязными носками.