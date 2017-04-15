Ученые научились предсказывать продолжительность жизни

Исследователи из Института Бабрахама сообщили, что им удалось научиться предсказывать продолжительность жизни человека.

Оказалось, что предсказывание является вовсе не магией, а совершенно обычной практикой, основанной на научных методах.

Все дело в том, что у людей процесс старения записывается в ДНК. Это значит, что понять, когда человек начнет стареть, также можно при помощи анализа ДНК. А на основе этих данных возможно предсказать развитие событий — как долго человек сможет прожить.

При этом последние исследования показали, что факторы возрастных изменений записаны в коде ДНК человека очень точно. Существуют специальные биологические маркеры, отвечающие за данные изменения в организме и их можно легко определить при качественном анализе.

Ученые говорят, что этот код не заложен с самого рождения — он меняется в течение жизни. Существует множество факторов, которые влияют на предрасположенность к разного рода заболеваниям, которые увеличивают риск преждевременной смерти. При неправильном образе жизни и вредных привычках факторы начинают изменять свою структуру, в итоге это приводит к раннему летальному исходу.

Кроме того, на продолжительность жизни отрицательно влияют также операционные вмешательства. Все они приводят к тому, что средняя продолжительность жизни может заметно сократится.

Например, у женщин удаление яичников на 30% увеличивает риск наступления преждевременной смерти.

Ученые говорят, что такой анализ не только поможет предсказать риск ранней смерти, но также поможет в профилактике, которую можно провести, если знать слабые места своего организма.

Ранее сообщалось, что люди в мире стали жить на пять лет дольше.