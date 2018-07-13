Найдено древнейшее свидетельство жизни человека за пределами Африки

Каменные орудия были найдены археологами при раскопках в месте Шанчэнь (Shangchen), провинция Шэньси в центре Китая . Согласно датировкам, древнейшим из найденных орудий около 2,1 миллиона лет — вероятно, они принадлежали Homo erectus (человек прямоходящий). Область раскопок находится приблизительно в 14 000 километрах к востоку от Африки. Таким образом, находка позволяет предположить, что люди вышли из Африки раньше, чем полагалось ранее.

До этого древнейшим свидетельством активности людей за пределами Африки считались орудия и кости Homo erectus, найденные в Грузии , — их возраст составлял около 1,85 млн лет. Другие инструменты и окаменелости, обнаруженные в Китае и на Яве, датируются примерно 1,5-1,7 млн лет. Новое же свидетельство указывает на то, что люди жили за пределами Африки еще 2,1 млн лет назад. (Ученые отмечают, что даже при скорости всего в 5-15 километров в год древние люди могли добраться из Африки в Азию всего за 1 000-3 000 лет. Продвигаться вперед их могли заставлять, как предполагают исследователи, увеличение популяций и истощение ресурсов.)

Китайские археологи откопали в целом 96 орудий, датируемых 2,1-1,3 млн лет. Инструменты, относящиеся к раннему плейстоцену, были достаточно просты по своей конструкции, однако различались по своим функциям. Отмечается, что к древнейшим временам — 2,12 миллиона лет назад — относятся шесть из обнаруженных орудий. При анализе орудий исследователи использовали метод палеомагнитного датирования — это метод датирования горных пород и глины на основе выявления остаточной намагниченности.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.