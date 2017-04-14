Охотник случайно нашел в горах штата Монтана останки необычного морского ящера, жившего в морях на месте современной Северной Америки примерно 70 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

"Представители этой группы рептилий известны своей необычно длинной шеей, которая в некоторых случаях содержит до 76 позвонков. Когда мы откопали этот скелет, он шокировал нас – в его шее содержалось всего примерно 40 позвонков", — рассказывает Патрик Дракенмиллер (Patrick Druckenmiller) из университета Аляски в Фейрбанксе (США).

Как рассказывает Дракенмиллер, этот необычный родич мифического Лохнесского чудовища, опровергнувший все представления ученых об эволюции длинношеих морских рептилий, был найден охотником Дэвидом Брадтом, путешествовавшим по горам в северной части штата Монтана, выслеживая лосей и другую крупную дичь в ноябре 2010 года.

Охотника преследовали неудачи, и он никак не мог найти хотя бы одного лося. Устав от безуспешных поисков, Брадт спустился в одно из ущелий, где тек ручей, и зачерпнул воды, чтобы протереть лицо и немного отдохнуть. Посмотрев в воду, он заметил на дне странную "корягу", которую он попытался вытащить, очистив ее от травы и кустарников.

Оказалось, что это была никакая не коряга, а окаменевшие останки древней гигантской рептилии, чьи ребра были оголены водами горного ручья. Прикинув ее размеры, Брадт посчитал, что он нашел останки трицератопсов, которые часто откапывают на северо-западе США, и отправил фотографии своей находки палеонтологам.

Извлечение останков "трицератопса", как рассказывает Дракенмиллер, заняло три дня, и при их завершении стало ясно, что добыча Брадта жила не на суше, а в воде, и является новым видом эласмозавров – длинношеих морских рептилий, населявших моря Земли во времена мелового периода. Несмотря на свою принадлежность к эласмозаврам, шея у находки Брадта была короткой – ее длина составляла всего два с небольшим метра.

В конце этой эпохи, во времена жизни "кузена" Несси из Монтаны, Северная Америка представляла собой не единый континент, а два гигантских острова, Ларамидия и Аппалачия, раделенные между собой проливом шириной в несколько сотен километров, проходившим по территории Монтаны и ряда других центральных штатов США и провинций Канады.

Небольшое число позвонков у этой рептилии, получившей имя Nakonanectes bradti в честь Брадта и племени местных индейцев, удивило ученых, так как оно указывает на то, что в морях мелового периода существовали эласмозавры как с короткой, так и длинной шеей. Это противоречит представлениям об их эволюции, так как ученые считали, что предки этих прототипов Лохнесского чудовища имели короткую шею, которая постепенно увеличивалась в длине по мере приспособления эласмозавров и их родичей из числа плезиозавров к их среде обитания.

Данное открытие, как отмечает Дракенмиллер, говорит о том, что эласмозавры могли занимать разные экологические ниши, что свидетельствует об их процветании незадолго до завершения эры динозавров, и что их эволюция могла проходить разными путями под действием кардинально разных условий среды обитания, в которых жили их предки.