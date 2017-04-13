В недрах спутника Сатурна нашли признаки жизни

На спутнике Сатурна Энцеладе обнаружены условия для зарождения жизни. Исследование американских ученых опубликовано в журнале Science

Межпланетная станция Cassini установила, что в океане, скрытом под поверхностью небесного тела, есть гидротермальные источники. Ученым удалось установить, что в извергаемых из-под поверхности струях воды содержится 1,4% молекулярного водорода и 0,8% углекислого газа. Эти соединения служат основным материалом для биосинтеза метана микроорганизмами. Высокое содержание водорода натолкнуло исследователей на предположение, что вблизи гидротермальных источников происходит химическая реакция между минеральными породами и органической материей. На Земле идентичные процессы позволяют существовать в глубинах океанов примитивным микробам, выживающим без кислорода. Пробы водяных струй Cassini взяла в 2015 году. Энцелад – шестой по размеру спутник Сатурна. Под ледяной поверхностью луны есть океан. Миссия Cassini началась 15 октября 1997 года. 1 июля 2004 станция вышла на орбиту Сатурна. Предполагается, что миссия завершится 15 сентября 2017 года, когда станция будет затоплена в атмосфере планеты.