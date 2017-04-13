Астрономы получат первое изображение черной дыры

Астрономы заявили, что им удастся получить первую фотографию черной дыры, которая находится в центре нашей Галактики. Об этом сообщает издание Phys.org.

Ученые использовали глобальную сеть телескопов, названную Event Horizon Telescope, для изучения сверхмассивной черной дыры, располагающейся в созвездии Стрельца на расстоянии 26 тысяч лет от Земли. Объект обозначается как Стрелец A* и находится в центре Млечного Пути. Наблюдения продлились в течение пяти ночей, и в ходе них регистрировались радиоволны, излучаемые дырой.

Полученные данные будут обрабатываться суперкомпьютерами, находящимися в MIT Haystack Observatory в американском штате Массачусетс. Как ожидается, на это уйдет еще несколько месяцев. Астрономы надеются, что им удастся увидеть горизонт событий, который, по оценкам, достигает 20 миллионов километров в диаметре.

В Event Horizon Telescope входит восемь обсерваторий, которые, по словам астронома Майкла Бремера (Michael Bremer), все вместе действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации: сеть может «разглядеть» мяч для гольфа на поверхности Луны.