Учёные нашли следы жизни на 10 км ниже уровня моря

Международная научно-исследовательская группа нашла органические соединения, указывающие на наличие живых существ на глубине до 10 км ниже уровня моря.

Результаты исследования опубликовал научный журнал PNAS.

Следы живых существ были обнаружены во фрагментах минерала под названием серпентинит, образовавшегося на большой глубине, в районе Марианского жёлоба в Тихом океане.

По данным учёных, жизнь сохраняется при температуре 122 °С и давлении в десять тысяч раз выше, чем на поверхности Земли.

Таким образом, исследователи заключили, что микроскопическая жизнь, оставившая отпечаток на минералах, обитала на глубине до 10 км ниже уровня моря в жерле грязевого вулкана.