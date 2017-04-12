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Под Марианской впадиной нашли следы жизни
Международная группа ученых во главе с Оливером Плюмпером из университета Утрехта в Нидерландах заявила, что в десяти километрах под дном Марианской впадины возможно существование жизни. Исследование ученых опубликовано на сайте Proceedings of the National Academy of Sciences.
Эксперты изучили образцы горной породы - серпентина, которые были получены из грязевого вулкана на дне Тихого океана, и обнаружили в них следы микроорганизмов. В минералах содержится органическое вещество, которое образуется при жизнедеятельности микробов.
Известно, что серпентин образуется в десяти километрах под дном впадины. Поэтому ученые сделали вывод, что под дном Марианской впадины возможно существование жизни.
Глубина Марианской впадины составляет около одиннадцати километров. На самом ее дне живут прокариоты.
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