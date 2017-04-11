Ученые придумали, как лечить рак с помощью сперматозоидов

Ученые из Германии использовали сперматозоиды, чтобы доставить лекарство к раковой опухоли, не повредив здоровые клетки. Исследование пока не прошло рецензирование, но с его текстом можно ознакомиться на сайте arXiv.org.

Исследователи использовали способность сперматозоидов к передвижению в качестве движущей силы, поместив внутрь лекарственный препарат и заключив сперматозоиды в металлические оболочки, с помощью воздействия магнитным полем на которые задавали сперматозоидам направление. По достижении опухоли в оболочке разжимались специальные крепления, удерживавшие сперматозоид, и лекарство попадало внутрь опухоли.

Пока что эксперимент был поставлен только в лабораторных условиях, но исследователи рассчитывают, что такой метод можно будет использовать для лечения рака женской репродуктивной системы, к перемещению по которой сперматозоиды способны от природы. Это позволит не только успешно доставлять препарат для химиотерапии к раковым клеткам, не нанося ущерба здоровым, но и избегать реакции иммунной системы, которая бы возникла при использовании для транспортировки лекарства, например, бактерий.