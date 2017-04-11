Опровергнут миф о первом животном на Земле

Американские ученые установили, что первыми животными на Земле стали гребневики (Ctenophora), а не губки (Porifera), как считалось ранее. Об этом сообщает ScienceAlert.

По словам Антониса Рокаса из университета Вандербильта в Нэшвилле в США, эксперты изучили геномы различных животных и измерили их филогенетический сигнал, который показывает, какой из двух видов более близок к третьему. Для работы им пришлось оценить тысячи генов, которые принадлежат 58 видам позвоночных животных, 103 видам растений и 86 видам дрожжей. Таким образом, ученые взяли гены двух предположительных предков всех существ, а потом сравнивали их гены с данными потомков.

Также эксперты установили, что, если сравнивать небольшие группы генов, то это может привести к различным результатам. Так, по их мнению, объясняются различия и противоречия в научных работах, в которых ученые пытались определить первое земное животное.

Кроме того, исследователи узнали, что птицы и крокодилы произошли от черепах.

Морские губки— многоклеточные беспозвоночные организмы считались первыми животными из-за своего простого строения.