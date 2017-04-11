Австралийский механик открыл четыре новые экзопланеты

Ученым с помощью 7000 добровольцев удалось найти четыре ранее неизвестные экзопланеты, сообщил сайт «Газета.Ru».

Новые объекты относятся к разряду так называемых суперземель, они в два с лишним раза больше Земли и вращаются возле звезды из созвездия Водолея в 600 световых годах от нас.

В открытии принял непосредственное участие австралийский автомеханик Эндрю Грей, который вместе с тысячами добровольцев с помощью интернет-платформы помогал ученым в изучении небесных тел.

26-летний автомеханик из города Дарвин выступил в качестве непосредственного соавтора открытия. Его имя теперь появится в статье в авторитетном журнале. Грей признался, что не бросит работу в автомастерской и продолжит наблюдать по ночам в телескоп за звездами.

Открытые небесные тела расположены гораздо ближе к своей звезде, чем ближайшая к Солнцу планета, Меркурий, причем звезда похожа на нашу — ее масса составляет около 90% массы Солнца.