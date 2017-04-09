Учёные из США дали полное объяснение загадке о цвете платья

Американские исследователи выяснили, что было решающим фактором в восприятии цвета знаменитого платья, ставшего одним из главных предметов споров в 2015 году. Одни пользователи до сих пор считают его бело-золотым, другие — чёрно-синим. Согласно выводу масштабного исследования, ключевым фактором, влияющим на восприятие цвета, стало то, при каком освещении люди привыкли видеть мир. О том, как меняется цветовая палитра окружающих человека предметов в зависимости от его цикла сна-бодрствования — в материале RT.

Последнее слово

Учёные из Нью-Йоркского университета начали своё исследование, когда споры о цвете платья раздора были в самом разгаре. В два этапа они собрали мнения 13 471 респондента с перерывом около года. Кроме того, они попросили участников эксперимента указать характеристики освещения на фотографии.

Люди сообщали, при дневном или искусственном свете, по их мнению, сделан снимок, а также указывали, находились ли они сами в помещении или на улице, когда впервые увидели спорное фото. Помимо этого респонденты должны были определить, падает на платье тень или нет. Большинство испытуемых оценивали платье по первому впечатлению, не зная о предположениях других людей.

Чтобы сделать окончательный вывод о том, почему респонденты по-разному оценивают цвет платья, исследователи также разделили их на группы по ряду признаков, среди которых — возраст, пол и цикл сна-бодрствования. Оказалось, что первые два признака почти не влияют на восприятие платья — разве что люди в возрасте от 20 до 40 чаще остальных думали, что платье белое с жёлтым. А вот время, в которое человек бодрствует, имеет определённое значение.

«Жаворонки» в основном видели бело-золотое платье, а совы — чёрно-синее. Причиной стало то, как мозг человека привык корректировать воспринимаемые им цвета.

Сила привычки

При взгляде на предмет мозг постоянно адаптирует цвета в зависимости от предыдущего опыта. Один из наглядных примеров — недавно набравшая популярность картинка с клубникой.

Фото: Twitter © @social_brains

По словам создателя картинки, на ней нет красного цвета, однако многие пользователи соцсетей обвиняли его в обмане, поскольку видели на изображении ягоды насыщенного цвета. Объясняется феномен как раз тем, что мозг корректирует цвета. Иными словами, люди видят на картинке из разных оттенков серого красные ягоды, потому что знают, что клубника именно такого цвета.

С платьем происходит нечто похожее. По фото, которое так яростно обсуждали в сети, что ясности не внесли даже настойчивые заявления производителя о том, что на самом деле платье — синее с чёрным, сложно определить источник света. Проводя второй этап опроса в марте 2016 года, исследователи спросили добровольцев и об этом.

Более 2 тыс. человек из 5 тыс. не смогли с уверенностью определить, под естественным или искусственным светом находится платье, мнения же остальных разделились. Оценив, как соотносится в ответах респондентов источник света, их распорядок дня, и сопоставив это с определённым ими цветом платья, учёные выяснили, что время сна, по-видимому, сильно влияет на то, что увидят люди на изображении.

В погоне за точностью

Как объясняют исследователи, «жаворонки», которые рано просыпаются и ложатся спать с закатом, больше времени проводят под естественным освещением, в котором, по сравнению с искусственным, больше волн света, смещённых к синей части спектра. Это придаёт вещам голубоватый оттенок, который при «цветокоррекции» в мозге как бы отбрасывается.

У «сов» же происходит противоположный процесс. Искусственное освещение смещено в сторону более длинных волн, что придавало бы предметам вокруг желтоватый оттенок. Однако, как уже говорилось, мозгу свойственно выравнивать цвета, и этот оттенок как бы считается лишним и отбрасывается в процессе оценки изображения.

По этой причине совы «угадали» правильную, сине-чёрную расцветку. Подобные особенности восприятия объясняются, по мнению учёных, именно привычкой видеть предметы при определённом освещении.

Исследование, таким образом, показало, что восприятие цвета может зависеть от ежедневых привычек. Однако любопытным на этом фоне выглядит то, что некоторые видели то бело-золотое, то чёрно-синее платье. По мнению учёных, их «мозговая цветокоррекция» у таких людей может быть более детальной, чем у остальных. Исследователи добавляют, что на самом деле верх платья освещён дневным светом, а низ — искусственным. Вероятно, особенности зрения у некоторых людей позволяют оценивать цвет, учитывая даже такие мелкие детали. Тогда, в зависимости от того, на что они обращают внимание в первую очередь, предмет — например, платье, — легко может сменить расцветку с чёрно-синей на бело-золотую и обратно.