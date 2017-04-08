Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Археологи: знаменитые мумии-девы из Помпеи могли быть мужчинами-геями
Фото: The Sun
Знаменитые мумии, которые были найдены как бы "в объятиях" друг друга, оказались мужчинами. При этом, как установили археологи, они могли быть любовниками, сообщает The Sun. Мумии были найдены покрытыми лавой и пеплом.
Для того, чтобы установить половую принадлежность находки, ученые провели высокотехнологичный анализ ДНК и сканирование.
Одному из "любовников" было 18 лет, другому - около 20.
Как отмечает гендиректор объекта Массимо Осанна, "Помпея никогда не перестает удивлять".
Оставить комментарий