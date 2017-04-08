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Археологи: знаменитые мумии-девы из Помпеи могли быть мужчинами-геями

Мумии-девы из Помпеи оказались мужчинами-геями
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Знаменитые мумии, которые были найдены как бы "в объятиях" друг друга, оказались мужчинами. При этом, как установили археологи, они могли быть любовниками, сообщает The Sun. Мумии были найдены покрытыми лавой и пеплом.
Для того, чтобы установить половую принадлежность находки, ученые провели высокотехнологичный анализ ДНК и сканирование.
Одному из "любовников" было 18 лет, другому - около 20.
Как отмечает гендиректор объекта Массимо Осанна, "Помпея никогда не перестает удивлять".
Владивосток Того
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