Ученые раскрыли секрет превращения «сов» в «жаворонков»

Исследование помогло американским ученым выяснить, что так называемыми «жаворонками» и «совами» люди становятся с рождения. Избавиться от "совиной" склонности можно с помощью лекарства

Как сообщают СМИ, время активности человека зависит от его генов. Данный ген выявлен специалистами. Он носит название CRY1.

Далеко не всегда взрослые люди могут вести тот образ жизни, который заложен в них изначально. То есть, вставать на рассвете или, наоборот, гулять полночи. Некоторым «совам» порой жизненно необходимо рано вставать, чтобы идти на работу.

Исследователи из США выяснили, что таким людям можно оказать помощь. Ученые создали специальное «лекарство», которое способно менять циркадные ритмы.