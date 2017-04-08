В Британии дорожные рабочие нашли редкие артефакты

Рабочие, ремонтировавшие трассу А1 в Великобритании, нашли древнее римское поселение.

Римское поселение было найдено на участке трассы А1 Как сообщают СМИ, речь идет о дороге, соединяющей Лондон и Эдинбург. Именно на ее участке рабочие нашли редкие артефакты. Информацией об этом поделилась газета The Daily Mail.

По словам представителя дорожно-строительной компании, рабочие наткнулись на следы поселения, которое римляне основали примерно 2000 лет назад. Они обнаружили старинные чаши, ключи, обувь, редкое серебряное кольцо, стеклянный тигель. А также - янтарную статуэтку.

Представитель археологической группы Historic England отметил, что количество найденных уникальных предметов на этой дороге поражает.