Существа из австрийской канализации заставили усомниться в уникальности гигантских вирусов

Открытие новых видов гигантских вирусов в канализации австрийского городка Клостернойбург заставило биологов пересмотреть выдвинутую главными исследователями этой формы жизни гипотезу о том, что все гигантские вирусы принадлежат к отдельному царству природы наряду с бактериями, археями и эукариотами. Об открытии сообщается в журнале Science.

Ученые из Объединенного института генома при Министерстве энергетики США и их австрийские коллеги исследовали жижу из канализации методами метагеномики — тотального секвенирования всей ДНК в веществе, ради поиска новых организмов. Когда ученые собрали все найденные фрагменты вирусной ДНК, они пришли к выводу, что ни принадлежат новому виду гигантских вирусов — клоснойвирусам. С помощью той же техники в других местах нашли родственников первого.

Отличительной особенностью клоснойвирусов является то, что их геномы больше похожи на клеточные, чем геномы остальных гигантских вирусов. Например, у них есть гены для всех 20 видов ферментов, отвечающих за «склейку» белков из 20 типов аминокислот. Прогнав эти последовательности генов по базам данных, ученее поняли, что вирусы в разное время заимствовали их у других организмов — что, по мнению исследователей, ставит крест на гипотезе об уникальном положении гигантских вирусов на древе жизни.

Однако авторы гипотезы (Дидье Рауль и Жан-Мишель Клаври) не сдают своих позиций. По их мнению, гены «приклейки» энзимов — шаткое основание для каких-либо суждений об эволюции: в этих последовательностях генов слишком часто происходят случайные сдвиги, «затемняющие» их происхождение. Кроме того, французы подчеркивают, что авторы новой статьи не доказали, что собранные ими в слизи геномы принадлежат именно гигантским вирусам.