Астрономы нашли потенциально обитаемую планету

Научные сотрудники из немецкого Института астрономии имени Макса Планка нашли экзопланету с атмосферой земного типа. Экзопланету обнаружили при помощи телескопа ESO. На данный момент найденная планета признана одной из наиболее вероятных для возникновения жизни.

Обнаруженная экзопланета GJ 1132b вращается вокруг красного карлика в южном созвездии Вела32b. Расстояние до Земли составляет 39 световых лет. Размер экзопланеты почти в полтора раза больше земного, а масса превышает массу Земли в 1,6 раз. Наблюдения астрономов показывают, что у экзопланеты присутствует плотная атмосфера земного типа: предположительно, с водой и метаном в составе.

Вместе с этим, белые карлики являются звездами, постоянно распространяющими опасное излучение. Из-за этого в их планетах не может существовать атмосфера, но у GJ 1132b она есть, что указывает на то, что экзопланета потенциально может быть обитаема на протяжение уже нескольких миллиардов лет.