Ученые NASA объяснили исчезновение атмосферы Цереры

Карликовая планета Церера, вращающаяся вокруг Солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, имеет атмосферу, но не постоянную, как у больших планет, а временную. Тонкая оболочка то появляется над поверхностью небесного тела, то снова исчезает, рассказали астрономы NASA

Появление атмосферы Цереры сопряжено с периодами повышения солнечной активности, что и помогло объяснить странную динамику.

Выяснилось, что потоки солнечных частиц, проникая в верхние слои планеты, способны вызывать выделение из нее молекул воды. Поднимаясь над поверхностью, они формируют тонкую оболочку, которая в период снижения активности Солнца попросту рассеивается в космосе.

Недавно известный ученый-астрофизик из США рассчитал время, через которое произойдет встреча жителей Земли с внеземной цивилизацией.