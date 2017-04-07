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Ученые NASA объяснили исчезновение атмосферы Цереры
Фото: 360tv.ru
Карликовая планета Церера, вращающаяся вокруг Солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, имеет атмосферу, но не постоянную, как у больших планет, а временную. Тонкая оболочка то появляется над поверхностью небесного тела, то снова исчезает, рассказали астрономы NASA.
Появление атмосферы Цереры сопряжено с периодами повышения солнечной активности, что и помогло объяснить странную динамику.
Выяснилось, что потоки солнечных частиц, проникая в верхние слои планеты, способны вызывать выделение из нее молекул воды. Поднимаясь над поверхностью, они формируют тонкую оболочку, которая в период снижения активности Солнца попросту рассеивается в космосе.
Недавно известный ученый-астрофизик из США рассчитал время, через которое произойдет встреча жителей Земли с внеземной цивилизацией.
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