Российские астрофизики заявили о претензиях на Нобелевскую премию

Заместитель научного руководителя проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалев на заседании в Химках сообщил, что ученые, принимающие участие в проекте, надеются получить Нобелевскую премию за открытие сверхмассивной черной дыры. Ковалев рассказал, что в рамках проекта «Радиоастрон» ученые работают над тем, чтобы восстановить истинное изображение центра нашей галактики, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, ученые также запланировали продолжить свою работу в рамках следующего проэкта – «Миллиметрон», который, как ожидается, сможет «разглядеть» то, что не удастся увидеть «Радиоастрону», так как будет работать на более коротких длинах волн.

Проект «Радиоастрон» – это 10-метровый космический радиотелескоп, уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р», которая совместно с земными радиотелескопами образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой.

За время работы «Радиоастрона» удалось получить изображения центра галактики BL Lacertae с экстремальным угловым разрешением в 20 микросекунд дуги, обнаружении ударных волн и спирального магнитного поля в основании джета галактики. Кроме того, высокое разрешение «Радиоастрона» позволило ученым получить «рентгеновский снимок» нашей галактики.

Эти и многие другие открытия, сделанные благодаря «Радиоастрону», дают возможность еще на шаг приблизиться к пониманию устройства Вселенной.

В декабре прошлого года ученые сообщали о планах использовать «Спектр-М» для поиска тени черной дыры.