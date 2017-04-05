Институт заплатит добровольцам по $17 тыс. за два месяца в постели

Французский Институт космической медицины и физиологии заплатит добровольцам по $17 тыс. за то, что они проведут в постели 60 дней. Такой эксперимент позволит изучить воздействие микрогравитации на организм и станет намного более дешевым решением по сравнению с отправкой людей на орбиту. Подать заявку на участие в эксперименте можно на сайте института.

Институту требуются 24 некурящих здоровых мужчины 20-45 лет. После двухнедельного обследования они должны будут 60 дней пролежать в кровати. Все действия, в том числе принятие пищи и отправление естественных нужд, придется осуществлять лежа. Верхняя половина тела при этом будет опущена на шесть градусов. При осуществлении любых манипуляций доброволец должен хотя бы одним плечом касаться кровати.