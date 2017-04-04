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Археологи обнаружили янтарь с кровью предка человека возрастом 30 млн лет
Фото: Oregon State University
Американские археологи обнаружили уникальный кусочек янтаря, внутри которого сохранился первый ископаемый образец крови, содержащий клеща, существующего и в наши дни. Как сообщает РИА "ФАН", возраст находки может составлять примерно 20-30 миллионов лет.
Уникальный камень был найден на территории Доминиканской республики.
Как уточняет портал, на спине паразита есть 2 небольших отверстия, свидетельствующие о том, что кто-то подцепил клеща, когда тот кормился, и бросил в смолу.
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