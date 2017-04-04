В НАСА сообщили, когда опасный астероид максимально приблизится к Земле

Астероид, который потенциально может нести угрозу Земле, 19 апреля пролетит на максимально близком расстоянии от нашей планеты, заявили ученые НАСА . Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи сообщили, что диаметр астероида составил 1,4 километра, и такой объект пролетит относительно недалеко от Земли впервые за последние десять лет

Отмечается, что объект JO25 пролетит на расстоянии, в 4,6 раза превышающем удаленность Земли от Луны.

Исследователи сообщили, что диаметр астероида составил 1,4 километра, и такой объект пролетит относительно недалеко от Земли впервые за последние десять лет.

Астероид JO25 был открыт два года назад с помощью астрономического обзора Mt Lemmon Survey.