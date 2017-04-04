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В НАСА сообщили, когда опасный астероид максимально приблизится к Земле
Фото: NASA
Астероид, который потенциально может нести угрозу Земле, 19 апреля пролетит на максимально близком расстоянии от нашей планеты, заявили ученые НАСА. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследователи сообщили, что диаметр астероида составил 1,4 километра, и такой объект пролетит относительно недалеко от Земли впервые за последние десять лет
Отмечается, что объект JO25 пролетит на расстоянии, в 4,6 раза превышающем удаленность Земли от Луны.
Исследователи сообщили, что диаметр астероида составил 1,4 километра, и такой объект пролетит относительно недалеко от Земли впервые за последние десять лет.
Астероид JO25 был открыт два года назад с помощью астрономического обзора Mt Lemmon Survey.
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