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Неизвестные свитки Мертвого моря опубликуют в США
Фото: Итальянский Национальный институт ядерной физики
Ведущие американские специалисты по библейским древностям переведут и опубликуют неизвестные фрагменты свитков Мертвого моря, пишет портал LiveScience.
Ранее группа ученых из США приобрела 28 древних документов, найденных в этом году в Израиле. По данным исследователей, их возраст может достигать 2000 лет. Сообщается, что интерпретацией текстов займутся библеисты из Тихоокеанского университета Азуса и Баптистской семинарии города Форт-Уэрт.
Свитки Мертвого моря, часто называемые Кумранскими рукописями, описывают быт и верования иудейской секты ессеев и содержат в себе уникальную информацию о жизни ранних христиан, отрывки из Евангелия и оригинальные сюжеты из древнееврейской мифологии. Документы датируются III веком до н. э. — I веком н.э.
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