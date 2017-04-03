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Ученые заявили, что под поверхностью Марса есть жизнь
Фото: 360tv.ru
О существовании инопланетной формы жизни под поверхностью Марса заявили ученые из NASA, сообщил сайт РЕН ТВ. Такие выводы были сделаны после анализа данных космического зонда, находящегося на орбите Красной планеты.
По мнению специалистов Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, инопланетная жизнь в виде микробов вполне могла присутствовать на Марсе в самом начале его истории. После иссушения водоемов микроорганизмы планеты спрятались в нижних слоях грунта.
Ранее в ЦЕРН заявили, будто бы о том, что на Марсе находится древний суперколлайдер в «иной мир». Примечательно, что об открытии ученые сообщили в День смеха.
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