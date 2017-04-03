Ученые заявили, что под поверхностью Марса есть жизнь

О существовании инопланетной формы жизни под поверхностью Марса заявили ученые из NASA , сообщил сайт РЕН ТВ. Такие выводы были сделаны после анализа данных космического зонда, находящегося на орбите Красной планеты.

По мнению специалистов Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, инопланетная жизнь в виде микробов вполне могла присутствовать на Марсе в самом начале его истории. После иссушения водоемов микроорганизмы планеты спрятались в нижних слоях грунта.

Ранее в ЦЕРН заявили, будто бы о том, что на Марсе находится древний суперколлайдер в «иной мир». Примечательно, что об открытии ученые сообщили в День смеха.