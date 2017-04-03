Исследование показало, почему опасно жить вблизи аэродромов

Ученые выяснили, что у людей, живущих около аэропортов, возникает повышенный риск диабета второго типа. По их словам, часто пролетающие над головами людей самолеты существенно повышают опасность развития данного метаболического расстройства.

По словам исследователей, если над крышей дома самолеты пролетают низко, то живущие там люди на 86% больше других рискуют столкнуться с диабетом второго типа.

По словам исследователей, шум от пролетающих мимо аэропортов оказывают негативное воздействие на метаболические процессы в организме. А это приводит к том, что в крови повышается сахар.

Также, по словам ученых, такая обстановка негативно влияет на сон.