Археологи рассказали о нелегкой жизни древних мексиканцев

Американские и мексиканские археологи тщательно изучили останки девочки-подростка, жившей на полуострове Юкатан 12 тысяч лет назад. О том, какие выводы о жизни людей на этой территории сделали ученые, они рассказали на ежегодном съезде Общества американской археологии. Кратко о результатах работы сообщается на сайте издательского дома Nature.

Останки девочки, получившей от исследователей имя Найя, были найдены в затопленной пещере на полуострове Юкатан в 2007 году. Ее скелет очень хорошо сохранился, и ученые узнали о ней довольно много. На момент смерти ей было 15-17 лет, и она была очень истощена. По мнению археологов, причиной смерти могло стать падение в расщелину, где ее и нашли.

Исследователи установили, что девочка голодала, сильно и не один раз, о чем свидетельствует неровность зубов. Также они заметили на костях голени и колен борозды, характерные для случаев остановки роста, в том числе в связи с недоеданием или проблемами со здоровьем (например, заражением паразитами), которые мешали усваивать питательные вещества.

Кроме того, ученые предполагают, что она много ходила, но налегке. Мышцы рук слабо развиты, а значит, она вряд ли молола зерно, обрабатывала шкуры животных или носила тяжелые грузы. По косвенным признакам ученые также сделали вывод, что, возможно, к своему возрасту она уже родила ребенка.