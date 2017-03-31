Астрономы зафиксировали таинственный взрыв в далеком космосе

Специалисты, представляющие американское аэрокосмическое агентство NASA, зафиксировали крайне необычную рентгеновскую вспышку, объяснить происхождение которой астрофизики пока не могут. Уловить сигнал из космоса ученым удалось с помощью космического телескопа Chandra.

На сайте NASA сообщение появилось под заголовком «Таинственный космический взрыв озадачил астрономов». То, что о новом наблюдении в подобных выражениях говорят даже не журналисты, а сами представители агентства, позволяет предположить, что в небольшой галактике, расположенной на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет от Земли, действительно могло произойти нечто необычное.

Астрофизики сообщают, что за несколько минут поступающий от довольно тусклой галактики сигнал стал более ярким, чем все звёзды в ней вместе взятые, и затем стал плавно ослабевать. «Обычным» сигнал стал лишь немногим менее чем через сутки.

Причиной столь яркой вспышки должно было стать некое очень масштабное событие, однако более конкретно на вопрос, какой именно эта причина была, учёные пока не готовы. Впрочем, несколько версий они всё же выделяют. По одному из предположений, это могло быть столкновение и слияние двух нейтронных звёзд либо нейтронной звезды и чёрной дыры.

Согласно другой версии, вспышка могло быть разрушение белого карлика при приближении чёрной дыры. Наконец, не исключают учёные и того, что они стали свидетелями некоего нового и ранее ни разу не зафиксированного явления.

В скором времени научная работа, посвящённая недавним наблюдениям, будет представлена на страницах научного издания Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пока же она представлена на сервере препринтов Корнелльского университета.