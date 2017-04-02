В Сибири разработали способ борьбы с колорадским жуком при помощи грибов

Ученые института систематики и экологии животных СО РАН разработали безопасный метод борьбы с колорадским жуком с помощью специальных паразитических грибов, бактерий и их метаболитов, передает ИА FlashSiberia со ссылкой на специализированные СМИ.

Ученые отмечают, что до встречи с насекомыми грибы могут выживать, взаимодействуя с растениями, которые обеспечивают им защиту от неблагоприятных внешних воздействий (например, солнца) и служат источником органических питательных веществ. Также такие грибы могут стимулировать рост растений.

Специалисты решили использовать "убийственные" способности энтомопатогенных грибов для борьбы с колорадским жуком.

В частности, ученые научились понижать иммунитет насекомых с помощью комбинаций бактерий, и за счет этого резко повышается их восприимчивость к грибным патогенам. При этом для человека это не представляет опасности.