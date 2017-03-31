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Ученые обнаружили планету "Татуин" из "Звездных войн"
Фото: соцсети
Ученые из чилийского университета Вальпараисо открыли новую планету в созвездии Змея, структура которой похожа на поверхность Татуина из саги "Звездные войны" Джорджа Лукаса.
Эксперты определили, что планета находится в двойной системе SDSS 1557, в которой есть два карлика: белый и коричневый. Они срывались под пылевым облаком, что послужило образованию скал.
Исследователи замерили расстояние до "Татуина" и выяснили, что до таинственной планеты лететь 1000 световых лет.
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