Ученые обнаружили планету «Татуин» из «Звездных войн»

Ученые из чилийского университета Вальпараисо открыли новую планету в созвездии Змея, структура которой похожа на поверхность Татуина из саги "Звездные войны" Джорджа Лукаса.

Эксперты определили, что планета находится в двойной системе SDSS 1557, в которой есть два карлика: белый и коричневый. Они срывались под пылевым облаком, что послужило образованию скал.

Исследователи замерили расстояние до "Татуина" и выяснили, что до таинственной планеты лететь 1000 световых лет.