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Открыт новый вид тираннозавров

Открыт новый вид тираннозавров
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Австралийские и американские палеонтологи открыли новый вид тираннозавров, который назвали Daspletosaurus horneri. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.
Кости животного были найдены в штате Монтана (США). Как выяснили ученые, в высоту динозавр достигал 2,2 метра, в длину — девять метров.
Передняя часть головы Daspletosaurus horneri была покрыта защитным слоем из плоских чешуек с высокой тактильной чувствительностью. Вероятно, эта защита и чувствительность помогали Daspletosaurus horneri идентифицировать жертву и захватывать добычу. Морда у этих динозавров напоминала таковую у современных крокодилов.
Ученые отмечают, что Daspletosaurus horneri жили в позднем меловом периоде (около 66-100 миллионов лет назад).
Тираннозавры являются одним из родов динозавров. Крупные хищные животные обитали на территории современной Северной Америки. Палеонтологи пока не знают точного числа видов динозавров.
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Наука США
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