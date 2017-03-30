Космический "ад" может стать пристанищем для человечества

Экзопланета в созвездии Весов может стать домом для человечества, сообщил ФАН. Несмотря на сложные условия, на ней вполне возможно жить.

Астрономы выяснили, что скалистая планета вращается вокруг звезды Глизе 581С. Красный карлик сможет заменить людям солнце.

Для освоения, предполагают ученые, подойдет только одна сторона планеты, на которой царит вечная ночь. На второй, светлой стороне, всегда день и неимоверная, «адская» жара.

От Земли экзопланета находится на расстоянии 20 световых лет.

«Ад» в скором времени может начаться и на Земле. Изменение климата на нашей планете может привести к тому, что в мире ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Читать далее>>