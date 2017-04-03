Астрофизики рассказали, когда Солнце и Земля превратятся в черные дыры

Ученые предполагают, что некоторые черные дыры образовались из звезд, в которых термоядерный процесс, подпитываемый водородом и гелием, погасли или сжались под воздействием гравитации.

Есть другой случай образования черных дыр. Небесное тело перерождается, когда достигает минимальной величины. Таким образом, Солнце станет Черной дырой, если сожмется до 6 км. Ученые утверждают, что и Земля может переродиться, если уменьшится до 5 см.