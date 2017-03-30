Предложена еще одна версия причин потери марсианской атмосферы

Данные о Марсе, которыми располагают ученые на сегодня, красноречиво свидетельствуют, что Красная планета когда-то обладала достаточно мощной атмосферой, но затем, в силу неясных обстоятельств, почти полностью утратила таковую, превратившись в Марс, каким мы знаем его сейчас: холодный, сухой и почти безвоздушный. Группа ученых, основывавшаяся на свежих данных с марсианского спутника MAVEN, опубликовала в выходящем 31 марта номере Science свои предположения относительно вероятного хода катастрофы.

Марс подвергается постоянной бомбардировке заряженными частицами, входящими в состав солнечного излучения. Под их воздействием атмосфера планеты медленно испаряется, сейчас скорость этого процесса составляет около 100 грамм в секунду. Для определения того, какая часть атмосферы была утрачена за время существования планеты, главный разработчик MAVEN Брюс Яковски (Университет Колорадо) и его коллеги измерили и сравнили содержание двух изотопов аргона (38Ar/36Ar) на разной высоте в атмосфере Марса.

Пользуясь этими измерениями и предположениями о содержании изотопов аргона в ранней марсианской атмосфере, команда исследователей пришла к выводу, что в космическом пространстве было безвозвратно потеряно не менее двух третей этого газа. Экстраполируя данные по аргону на углекислый газ исследователи утверждают, что судьба этого газа сложилась сходным образом — большая его часть была вынесена в космос солнечным ветром.

Имея толстую атмосферу, наполненную диоксидом углерода и другими парниковыми газами, ранний Марс был достаточно теплым для существования жидкой воды, и, что еще важнее, для испарения оной. Водяной пар, как известно, тоже является парниковым газом. После того, как все описанное исчезло, Марс относительно быстро принял современный вид: сухой, холодный и вполне безжизненный.

Стоит напомнить, что космический аппарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) – искусственный спутник Марса, запущенный осенью 2013 года и добравшийся до места назначения чуть менее чем за год. Аппарат предназначен для исследований марсианской атмосферы, ее строения и состава. В числе основных научных задач аппарата определить темпы потери атмосферы, а также факторы, влияющие на этот процесс, влияние потерь газов на климатические изменения Марса сейчас и в прошлом, соотношения стабильных изотопов в атмосфере Марса.