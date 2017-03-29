СМИ: новые технологии позволили парализованному американцу двигать рукой

Новые технологии в США позволили парализованному мужчине частично контролировать движения своей руки при помощи сигналов головного мозга, говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

53-летний Билл Кочевар (Bill Kochevar) был парализован восемь лет назад в результате ДТП. Как пишет издание Financial Times, благодаря разработкам команды ученых частного Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде, штат Огайо, Кочевар стал первым человеком с диагнозом квадриплегия (паралич четырех конечностей), который смог частично вернуть контроль над движением рук.

В рамках исследования в районе двигательной зоны коры головного мозга Кочевара были помещены особые электронные импланты, которые декодируют сигналы мозга, а в его предплечье поместили специальные сенсоры, которые считывают сигналы головного мозга при помощи компьютерного интерфейса и позволяют стимулировать движение руки. К его руке также прикреплен особый автоматический механизм, позволяющий осуществлять движение конечности.

"Мы сообщаем о результатах (исследования с участием — ред.) человека с повреждением спинного мозга, который координировал протягивающие и захватывающие движения, используя свою парализованную руку и кисть, которые были реанимированы при помощи имплантированной функциональной электростимуляции (FES), и управляемые при помощи сигналов коры головного мозга", — пишет журнал Lancet.

"Это исследование впервые демонстрирует возможность преодоления повреждений спинного мозга и восстановления некоторой независимости для человека с квадриплегией", — заявил газете Financial Times руководитель проекта Боб Кирш (Bob Kirsch).

Как пишет издание, Кочевару потребовались длительные тренировки и подготовка из-за атрофии мышц. Отмечается, что движения пока что осуществляются медленно и требуются дальнейшие разработки. В настоящее время главным достижением является тот факт, что Кочевар смог поесть без посторонней помощи.