Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Специалисты NASA сфотографировали огромные башни на Марсе
Фото: ren.tv
Специалисты NASA при помощи зонда сфотографировали огромные загадочные башни на Марсе, находящиеся на месте озер.
После публикации снимка уфологи выдвинули теорию о том, что построить башню могла некая раса, которая является существенно подкованной технически.
"Таким образом, Марс, если и необитаем в данный момент, то совершенно точно был обитаем в прошлом", - пишет исследователь под никнеймом MarsMoonSpaceTV.
Официальные представители Национального аэрокосмического агентства США пока что никак не прокомментировали снимок. Однако пользователи Сети пишут, что даже если бы на снимки были стопроцентные доказательства, в NASA промолчали.
Оставить комментарий