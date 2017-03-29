Специалисты NASA сфотографировали огромные башни на Марсе

Специалисты NASA при помощи зонда сфотографировали огромные загадочные башни на Марсе, находящиеся на месте озер.

После публикации снимка уфологи выдвинули теорию о том, что построить башню могла некая раса, которая является существенно подкованной технически.

"Таким образом, Марс, если и необитаем в данный момент, то совершенно точно был обитаем в прошлом", - пишет исследователь под никнеймом MarsMoonSpaceTV.

Официальные представители Национального аэрокосмического агентства США пока что никак не прокомментировали снимок. Однако пользователи Сети пишут, что даже если бы на снимки были стопроцентные доказательства, в NASA промолчали.