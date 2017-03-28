NASA начало испытания двигателя, предназначенного для полета на Марс

NASA провело огневое испытание ракетного двигателя RS-25, который предназначен для установки на ракету-носитель Space Launch System (SLS), создаваемой для марсианской миссии.

Испытание длилось чуть более 6 минут, сообщает официальный сайт NASA. Ранее двигатели RS-25 устанавливались на космических челноках «Шаттл». После закрытия программы многоразовых челноков, двигатели были серьезно доработаны.

Первый запуск корабля Orion при помощи ракеты-носителя SLS запланирован на конец 2018 года, а пилотируемый полет к Марсу намечен на 2035 год.