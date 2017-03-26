На Луне обнаружены глубокие подземные туннели: будущий дом человечества?

Японские ученые обнаружили на Луне глубокие и протяженные подземные каналы, которые в будущем могут стать основой для первых человеческих поселений.

Рано или поздно в истории человечества может наступить период, когда ему придется расселяться за пределы уютной Земли. Уже сейчас существуют многочисленные варианты проектов новых домов для колонистов на Марсе, планеты Проксима-b или же TRAPPIST-1. Но что же касается нашей, родной Луны?

Очевидные минусы: у Луны отсутствует атмосфера и магнитное поле, защищающие нас от губительного воздействия космической радиации. Команда японских ученых, изучающих особо глубокие лунные ямы, пришла к выводу, что некоторые из них — не ямы вовсе, а туннели, которые пронзают лунную породу на многие километры вглубь. Они и могут стать нашим первым домом за пределами Земли.

Ученые обнаружили глубокую дыру на плато «Холмы Мариуса», диаметр которой составляет десятки метров, еще в 2009 году. В прошлом же году, миссия НАСА Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) обнаружила гравитационные аномалии, которые, согласно исследования, могут указывать на возможные пустоты. Исследователи задались вопросом, могут ли они быть просто горизонтальными туннелями, лавовыми каналами или же открытыми выходами магмы.

Теперь же, с помощью японского аппарата «Кагуя», ученые выяснили, что вблизи отверстий находятся крупные, многокилометровые пустоты. О результатах своих открытий они сообщили на 48-й конференции Lunar and Planetary Science. На Земле тоже существуют аналогичные подземные образования, которые возникают, когда магма охлаждается и постепенно сжимается, в итоге образуя пустое пространство. Нельзя быть на 100% уверенным, что те пустоты, которые астрономы нашли на Луне — это именно лавовые образования. Как бы то ни было, если разведывательные миссии подтвердят, что на спутнике Земли и в самом деле есть глубокие подземные туннели, то в будущем они могут стать основой для создания первых лунных колониальных поселений и научно-исследовательских центров.