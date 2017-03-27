Ученые предсказали климатический ад уже в 2017 году

В докладе Всемирной метеорологической организации (WMO) о состоянии глобального климата содержатся пугающие данные о том, что необратимые климатические изменения могут наступить уже в текущем году, сообщила газета «Известия».

В документе, выпущенном совместно с Организацией Объединенных Наций , отмечается, что прошедший 2016 год был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений человечества. Прошлый максимум, установленный погодой в 2015 году, был превышен 1,1 градуса. Рекордно растет количество углекислого газа в атмосфере планеты, тают полярные льды и горные ледники, изменения уже привели к катастрофическим дождям в Калифорнии и засухе в Бразилии. Даже землетрясение в Италии ученые связывают с идущим процессом.

Нынешний год, по прогнозам экспертов, станет еще более жарким, а рост температуры Мирового океана грозит человечеству новыми изменениями климата Земли.