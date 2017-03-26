Голландские ученые создали «бессмертных» мышей

Ученые из медицинского центра Университета имени Эразмма Роттердамского в Нидерландах сообщили об успешном испытании препарата против старения на мышах, передает РИА Новости. "Эликсир молодости" разрушает стареющие клетки, которые накапливаются в тканях организма мыши, поворачивая старение вспять.

По словам ученых, некоторые мыши проявили увеличение физической выносливости после приема препарата. Также лучше начинали работать внутренние органы грызунов. Даже шерсть стала выглядеть лучше.

Авторы исследования уверены, что препарат может быть полезен в борьбе с раком ,а также справится в перспективе с проблемой человеческого старения.