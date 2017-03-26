Ученые призвали готовиться к климатическому аду в 2017 году

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила о предстоящих катаклизмах из-за глобального потепления. Миру грозит катастрофа, говорится в докладе организации о состоянии климата на планете. Данный документ готовится ежегодно. Организация ставит задачей информировать правительства, международные агентства, партнеров ВМО и общественность о глобальном климате и климатических тенденциях.

«Последний отчет подтверждает, что 2016 стал рекордно теплым годом. Средняя температура на 1,1 °C выше прежнего рекорда в 2015 году. Повышение глобальной температуры согласуется с другими изменениями в климатической системе. Средний уровень температуры поверхности моря стал самым теплым за время изучений; уровень океана продолжает расти; массивы льда арктических морей существенно понизились по сравнению с прежними годами», - сказано в докладе.

Также упоминается, что количество углекислого газа в атмосфере превысило показатели нормы.

Климатологи уверены, что глобальное потепление стало причиной многих недавних бедствий: проливных дождей в Калифорнии, засухи в Бразилии, пожаров в Канаде и землетрясений в Италии.

По мнению ученых, в 2017 году Землю также ждут катаклизмы, поскольку температура мирового океана поднимется ещё выше. В будущем, если не предпринять мер, Земле грозит климатический ад.