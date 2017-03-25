Ученые признали существование облаков "Судного дня"

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выпустила новое издание Международного облачного атласа, в которое впервые за полвека внесла 11 новых типов облаков, среди них так называемые «облака Судного дня».

В атласе они упоминаются как asperitas (лат. – шероховатость, неровность), так как по правилам название должно представлять собой имя существительное. Кроме этого, в атлас добавлены volutus, flumen, fluctus (лат. – поток, река, волны)и другие.

Издание The Verge пишет, что ученым еще предстоит изучить облака, которые принимают разные очертания и причудливые формы, нередко напоминая человеческие лица. Люди зачастую видят в этих облаках что-то мистическое и даже апокалиптическое. «Такое облако вы ожидали бы увидеть в Судный день или в преддверии инопланетного вторжения. Один взгляд на эти облака, и появляется предчувствие надвигающейся беды», -- пишет издание.

Девять лет назад этими облаками заинтересовался основатель «Общества любителей облаков», английский писатель Гевин Претор-Пинней. На протяжении многих лет люди со всего мира отправляли ему фотографии необычных облаков, пытаясь выяснить, как же они называются. Но официального названия у них не было. В 2009 году Претор-Пинней предложил присвоить им название Undulatus asperatus (лат. – волнисто-бугристый), а также включить их в общую классификацию облаков. Первый облачный атлас был опубликован в 1896 году.