Ученые из Китая и Франции разработали вакцину от вируса Зика

Ученые из Китая и Франции совместно разработали рекомбинантную вакцину против лихорадки Зика, заявил директор Института Пастера при Академии наук КНР Тан Хун.

"Это означает, что после разработки вакцин в США и Франции, седьмая по счету в мире и первая в Азии вакцина против вируса Зика вступила в фазу доклинических исследований. Вакцина может стать доступной для использования в Африке уже в 2019 году", — приводит агентство Синьхуа слава Тан Хуна.

Как отметил научный сотрудник Института Пастера в Шанхае Хуан Чжун, вакцина, разработанная их учреждением, является безопасной и эффективной вакциной-кандидатом для борьбы с лихорадкой Зика.

При создании рекомбинантной вакцины используется метод генной инженерии, создаются генетические структуры в виде гибридных молекул ДНК. Создание включает несколько этапов.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через укусы комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.