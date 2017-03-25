В архивах Госплана СССР нашли проекты по изменению климата

Петербургские исследователи обнаружили проекты изменения климата Дальнего Востока и Арктики с целью сделать его более мягким и пригодным для жизни людей. Документы об этом нашлись в архивах Госплана СССР. Таким образом, у проекта поворота сибирских рек вспять, который на полном серьезе разрабатывался в середине прошлого XX века, нашлись вполне масштабные предшественники.

Проект изменения климата предполагал, в частности, перенос устья реки Обь из Обской в Байдарацкую губу. Обе они омывают полуостров Ямал, первая с востока, вторая - с запада, на расстояние чуть более 200 километров.

Вторая часть проекта была связана с рекой Амур на Дальнем Востоке, который предполагалось направить по старому, более южному руслу.

Для реализации первой задачи, кстати, предполагалось построить на реке Обь дамбу, которая должна была поднять уровень воды и направить ее, соответственно, в сторону Байдарацкой губы. В результате, считали авторы той далекой инициативы, теплые стоки реки Обь могли увеличить средние температуры в Карском море. А, следовательно, сделать его более благоприятным для судоходства. Что касается реки Амур, то смена русла, по замыслам, привела бы к росту среднегодовых температур не только на Дальнем Востоке, но и на Чукотке.

Что касается реакции на подобные проекты, то большинство ученых сегодня считает подобные масштабные перекройки устоявшихся климатических, а следовательно и экологических характеристик целых регионов нежизнеспособными. Касательно идеи с Амуром, например, главный научный сотрудник Тихоокеанского экологического института ДВО РАН Владимир Раков некоторое время назад высказывался в комментарии для агентства ТАСС, заявив, что "негативный эффект от изменения температуры морской воды был бы точно, например, исчезли бы некоторые биологические виды. Что, в свою очередь, могло бы уничтожить рыбный промысел у берегов Приморского края и Сахалина".