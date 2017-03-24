Дыра на Солнце вызвала необычную магнитную бурю

Руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш рассказал о том, что на Земле началась необычная магнитная буря, причиной которой стала дыра на Солнце.

Стоит отметить, что эта буря имеет небольшую интенсивность и не опасна для чувствительных к подобным явлениям людей. Но, тем не менее, буря представляет интерес для ученых.

По словам Гайдаша, интересна эта буря прежде всего тем, что ее вызвали не вспышки на Солнце, а корональная дыра, проходящая вертикально по солнечному экватору.

Магнитная буря началась накануне и должна завершиться 24 марта, когда Земля и корональная дыра на поверхности Солнца разойдутся с общей прямой. А 29 и 30 марта может начаться еще одна магнитная буря, которую вызовет другая корональная дыра, пишет «ФАН».

Ранее сообщалось, что войны на Земле провоцируют вспышки на Солнце.