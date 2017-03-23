На Земле началась необычная магнитная буря, вызванная корональной дырой на Солнце

Ученые зафиксировали начало на Земле необычной магнитной бури небольшой интенсивности. Ее особенность в том, что она происходит в отсутствие солнечных пятен и солнечного ветра и вызвана экваториальной вертикальной корональной дырой на Солнце (область в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы). Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.

"Мы наблюдаем сейчас магнитную бурю. Ее интенсивность небольшая - она относится к первому уровню из пяти возможных и не грозит серьезным расстройством здоровья людей и нарушениями в работе приборов. Интересна же она тем, что ее вызвали не вспышки, как это чаще всего бывает, а корональная дыра, которая проходит вертикально по солнечному экватору", - сказал он.

Наблюдения показывают, что магнитная буря завершится завтра, когда корональная дыра и Земля уже не будут на одной прямой. При этом Сергей Гайдаш прогнозирует еще одну бурю 29-30 марта, так как в это время в сторону Земли будет направлена еще одна корональная дыра, уровень ее интенсивности пока неизвестен.

Изучение космической погоды началось в 1957 году, после того, как СССР запустил 4 октября 1957 года первый искусственный спутник Земли. До этого никаких аппаратных наблюдений проводить было нельзя. "У нас есть информация о том, что монахи некоторых монастырей вели наблюдений за солнечной активностью, но эта информация не могла быть выстроена в длинные ряды наблюдений", - пояснил ученый.

На протяжении двух лет, по наблюдению ученых Центра космической погоды, солнечная активность идет на спад, минимум 11-летнего цикла, которыми измеряется активность Солнца, ожидается через два года.