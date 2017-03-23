Палеонтологи раскрыли тайну возникновения динозавров

Динозавры появились на земле на 15 миллионов лет раньше, чем принято считать. С таким заявлением выступили исследователи из Кембриджского университета. Научная работа была опубликована в журнале Nature

В своем исследовании ученые опираются на анализ строения костей доисторических ящеров. В работе эксперты призывают международное научное сообщество пересмотреть взгляд на эволюцию древнейших животных.

В настоящее время считается, что динозавры появились 231 миллион лет назад в конце триасового периода. Ящеры были доминирующим биологическим видом на Земле в течение 160 миллионов лет. В меловой период (около 66 миллионов лет назад) большинство из динозавров вымерло во время крупномасштабного исчезновения животных. Палеонтологи описали более 1000 различных видов древних ящеров.